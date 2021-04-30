Вспомним все: какие законы ждут водителей с 1 мая

Штрафы за высадку детей без билета из транспорта, изменения порядка покупки и продажи подержанных автомобилей и другие нововведения последнего месяца весны — в нашем обзоре.

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Май традиционно несет изменения в законодательстве, мы в данном случае сосредоточимся на автомобильной и околоавтомобильной тематике.

Конечно же, всех волнуют штрафы — с 1 мая в силу вступает закон о штрафах для водителей и кондукторов, высаживающих детей-безбилетников из общественного транспорта. Теперь за принудительную высадку пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд и без сопровождения взрослых, перевозчикам грозит штраф — для водителя он составит 5 тысяч рублей, для кондуктора или контролера — от 20 до 30 тысяч.

Если же ребенок едет в сопровождении совершеннолетнего, за проезд все же придется заплатить или выйти на ближайшей остановке.

Вырастут автомобильные штрафы на железнодорожных переездах. Это касается случаев, когда автомобилисты проезжают через пути или переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, на запрещающий сигнал светофора, через нерегулируемый переезд при приближении поезда.

Раньше таких нерадивых водителей штрафовали на тысячу рублей, с 1 мая им грозит штраф в 5 тысяч или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.

В случае повторного нарушения срок увеличивается до одного года.

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— осуществлять сделку можно будет с помощью портала госуслуг. Благодаря изменениям пользователи смогут заверять документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД онлайн. Провести сделку через «Госуслуги» смогут только физические лица и только когда дело касается автомобиля с пробегом.

Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале госуслуг. Также продавцу нужно будет выбрать, оставлять себе или нет госномер.

Оформление сделки через сайт госуслуг позволит покупателю узнать больше информации о машине и владельце: наложены ли на транспортное средство какие-либо ограничения, есть ли штрафы или задолженности.

И чуть позже, с 31 мая, вступят в силу правила, согласно которым все перевозящие детей автобусы должны быть оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Фото: ТАСС