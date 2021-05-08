Lada пошла на рекорд: продажи выросли в 4 раза

Наиболее популярными стали модели Granta, Vesta и Largus.

В апреле 2021 года в России пролдали 37 931 автомобиль Lada, это в 4 раза больше, чем в апреле 2020 года и на 17,4% — чем в апреле 2019 года.

Правда, стоит участь, что продажи автомобилей в России в апреле прошлого года в целом показали самые низкие результаты за все время из-за с жестких санитарных ограничений.

В апреле 2021 года самой продаваемой моделью стала Granta с результатом в 14 050 автомобилей; на втором месте Lada Vesta — 11 178 штук, замыкает тройку Largus с результатом 4 347 автомобилей (совокупные результаты продаж легковых универсалов и коммерческих фургонов).

Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Lada, считает, что восстановлению спроса на Лады способствовал запуск новых Niva Travel и обновленного семейства Largus, а также господдержка спроса и привлекательные кредитные продукты АВТОВАЗа.

В 2021 году компания сконцентрируется на обновлении и допоснащении автомобилей. Так, в апреле запустили продажи семейств Vesta и XRAY с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c Яндекс.Авто.

Инженеры АВТОВАЗа разработали новые верхние опоры амортизаторов задней подвески для Весты.



Фото: АВТОВАЗ