«Форсаж-9»: в последнем трейлере только девушки

Шумиха вокруг нового фильма франшизы набирает обороты, и последний трейлер фильма посвящен исключительно женщинам сериала.

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В новом ролике представлены сюжеты, в которых участвуют Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Анна Савай, Карди Би, а также обладательницы Оскара Шарлиз Терон и Хелен Миррен.

«Это так здорово, что в Fast 9 так много крутых женщин. Женщины из группы „Форсаж“ должны показать миру, на что они способны», — говорит Эммануэль. Шарлиз Терон добавляет, что «быстрые девушки берут на себя ответственность и, тем самым, поднимают планку фильма».

Действительно, доля женского состава удивительно высока для боевика.

Однако у франшизы не всегда был такой хороший послужной список. Мишель Родригес, известная своим крутым нравом, в 2017 году пригрозила покинуть сериал — ей показалось, что создатели недостаточно серьезно относятся к женским образам.

«Я надеюсь, что они решат проявить немного любви к женщинам франшизы в следующем фильме. Или мне просто придется покинуть проект», — написала она тогда в Instagram.

И продюсеры, похоже, ее услышали. Даже ходили слухи, что в саге «Форсаж» будет отдельный фильм, посвященный женщинам, и только в прошлом месяце появились уточнения, предполагающие, что персонаж Родригес, Летти будет участвовать в спин-офф франшизы, таким образом фильм получит собственный побочный продукт.

Закулисное видео о том, как снимались трюки «Форсажа 9», можно найти здесь.



Видео: YouTube