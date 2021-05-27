Куда исчез логотип Hyundai с крыши штаб-квартиры

По одной из версий, логотип хотят обновить. Возможно, он станет черно-белым.

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Издание Motorgraph опубликовало фото, на котором видно, что логотип Hyundai удален со здания штаб-квартиры Hyundai Motor Group в Янджэ-донге (Сеул). Произошло это на текущей неделе. По словам представителя Hyundai Motor Group, его удалили, «чтобы заменить старую вывеску». Все стали гадать, что имеется в виду — логотип просто износился и требует замены или же компания решила его обновить вслед за Kia и Genesis.

Фактически, и в отличие от Kia, где вопрос замены логотипа и эмблем обсуждался несколько лет назад, Hyundai Motor Company ничто не делала в отношении обновления бренда или освежения корпоративного имиджа.

Как считают в корейском издании, изменения если и будут, то несущественные — цвет логотипа может измениться с синего на черный. По данным Корейского ведомства интеллектуальной собственности, 30 декабря 2020 года Hyundai Motor Company подала заявку на новый товарный знак для ахроматического логотипа.

Поскольку ранее Genesis и Kia (входящие в Hyundai Motor Group) также обновили свои логотипы, приняв ахроматические эмблемы. Поэтому СМИ предположили, что черный цвет будет использован и в логотипе Hyundai для усиления идентичности группы.

Над сменой логотипа задумались и в компании Renault.



Фото: KCB