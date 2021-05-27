Куда исчез логотип Hyundai с крыши штаб-квартиры

Издание Motorgraph опубликовало фото, на котором видно, что логотип Hyundai удален со здания штаб-квартиры Hyundai Motor Group в Янджэ-донге (Сеул). Произошло это на текущей неделе. По словам представителя Hyundai Motor Group, его удалили, «чтобы заменить старую вывеску». Все стали гадать, что имеется в виду — логотип просто износился и требует замены или же компания решила его обновить вслед за Kia и Genesis.
Фактически, и в отличие от Kia, где вопрос замены логотипа и эмблем обсуждался несколько лет назад, Hyundai Motor Company ничто не делала в отношении обновления бренда или освежения корпоративного имиджа.
Поскольку ранее Genesis и Kia (входящие в Hyundai Motor Group) также обновили свои логотипы, приняв ахроматические эмблемы. Поэтому СМИ предположили, что черный цвет будет использован и в логотипе Hyundai для усиления идентичности группы.
- Над сменой логотипа задумались и в компании Renault.
Фото: KCB