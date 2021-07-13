Цены на новый Hyundai для активной жизни

Этот необычный спортпикап Santa Cruz — не утилитарная модель, поэтому стоит, как кроссовер того же класса — от 1,8 млн рублей.

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Корейский автопроизводитель, наконец, озвучил стоимость своего кросс-пикапа Santa Cruz, предназначенного, в первую очередь, для людей, ведущих активный образ жизни. В США, где цены на автомобили сопоставимы с российскими, модель стоит от 23 990 до 40 905 долларов, или от 1,79 до 3,05 млн рублей.

Santa Cruz представлен в пяти комплектациях. При этом он оснащается двумя бензиновыми двигателями объемом 2,5 литра — атмосферным и турбированным. Первый работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, а второй — с 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод у пикапов с атмосферным мотором может быть как передним, так и полным. Турбированные версии поставляются исключительно с системой полного привода.

Конфигуратор пикапа на официальном сайте Hyundai в США еще не запущен, поэтому непонятно, какое оснащение получил Santa Cruz. Возможно, сервис запустят в конце июля — на это время назначено начало продаж кросс-пикапа.

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Фото: Hyundai