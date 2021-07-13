Известный автогонщик сгорел в своем Porsche после ДТП

Вместе с ним погибла и мотогонщица.

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Страшное ДТП случилось в ночь с 11 на 12 июля в Выборгском районе Ленинградской области. Российский автогонщик Иван Куренбин вместе с мотогонщицей Татьяной Игушиной ехали на Porsche 911 Turbo. На 64-65-м км автодороги Огоньки-Стрельцово-Толоконниково спорткар вылетел с трассы в кювет, где врезался в опору ЛЭП. После чего автомобиль мгновенно загорелся. Оба пассажира оказались заблокированными в салоне. Они не смогли выбраться наружу и сгорели заживо.

Пока неизвестно, что могло привести пилота к потере управления спорткаром. Предположительно, Porsche двигался на высокой скорости.

36-летний петербургский автогонщик и предприниматель Иван Куренбин — сын знаменитого фигуриста СССР Владимира Куренбина. Иван имел солидный опыт управления спортивными автомобилями. Он выступал на соревнованиях по дрифту в Russian Drift Series (RDS). В 2018 году Иван Куренбин стал чемпионом региональной серии «RDS-Запад».

32-летняя московская мотогонщица Татьяна Игушина в 2018 году принимала участие в кругосветной гонке. За 18 дней она смогла проехать около 25 тысяч километров.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.

Коллаж: «За рулем»