Hyundai разыгрывает право выкупа новой Creta до появления машин у дилеров

Нужно зарегистрироваться на сайте и пройти несложную игру. Всего будет 200 счастливчиков.

Материалы по теме В России стартовало производство новой Hyundai Creta

Российский офис компании Hyundai объявил старт второго этапа конкурса «Новая умная Creta выбирает тебя». Первый этап состоялся в начале месяца, второй проходит с 9 по 23 июля. Кампания посвящена старту российского производства и приближающемуся началу продаж нового поколения кроссовера Hyundai Creta. Лицом кампании стал резидент Comedy Club Гарик Харламов.

Первый этап конкурса предусматривал создание фотоколлажей и размещение их в соцсетях; определенные с помощью ИИ-алгоритма 20 победителей примут участие в эксклюзивном тест-драйве нового кроссовера Creta в компании с Гариком.

На втором этапе ставки не ниже: 200 человек получат возможность в числе первых (до появления у официальных дилеров, уточняют в Hyundai) приобрести новую модель на выгодных условиях прямо на сайте Хёндэ.рф.

Как принять участие

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно зайти на его страницу на сайте производителя, ознакомиться с правилами, авторизоваться через любую из популярных соцсетей, оставить свои контакты — и начать играть. Вам предложат пройти тест на «знание визуальных особенностей автомобилей Hyundai Creta нового поколения», а также нужно будет собрать как можно больше модификаций кроссовера за отведенное время.

После игры вы делитесь ее результатами через ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одноклассники, добавляя хештег #ХочуНовуюКрету и отмечая аккаунт @hyundairussia.

Когда объявят победителей

Акция продлится до 23 июля — после этой даты интеллектуальный «кретаметр» выберет 200 победителей, которые смогут раньше остальных купить новую Крету в комплектации Classic, Family или Lifestyle. Победителей назовут в начале августа.

Официальный старт продаж новой модели намечен на 26 июля, цены уже известны, и стартуют они с 1 199 000 рублей.

Фото: Hyundai