VW Golf превратили в большую Октавию

Новая модель, похожая внешне на 4-дверное купе, будет выпускаться под названием Lamando.

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Концерн Volkswagen AG выпускает очень много самых разнообразных моделей автомобилей под несколькими брендами, порой перемешивая их. Например, представленный на российском рынке новый VW Polo стал копией Skoda Rapid, превратившись из седана в лифтбек. Так и в этом случае — VW Lamando второго поколения перестал быть седаном и превратился в лифтбек.

Модель Lamando появилась в 2014 году, став более изящной версией Sagitar (у нас эта модель продается под названием Jetta) для китайского рынка — 4-дверным купе. Второе поколение по-прежнему напоминает купе с четырьмя дверями, но это лифтбек.

В основе VW Lamando первого поколения лежала платформа MQB, а новинка построена уже на платформе MQB Evo. Это та же платформа, на которой создавался хэтчбек Golf восьмого поколения.

Оснащается VW Lamando исключительно бензиновым двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым роботом DSG. Длина VW Lamando составляет 4784 мм — на 144 мм больше, чем длина Kia Cerato и на 95 мм длиннее, чем Skoda Octavia.

Как и в случае с уходящим поколением, новый VW Lamando не будет продаваться в Европе или России. Купить лифтбек смогут только жители Китая и Филиппин.

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Фото: Volkswagen