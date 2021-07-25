В Забайкалье размыло железнодорожный мост — журнал За рулем

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В Забайкалье размыло железнодорожный мост

Сообщение с Владивостоком временно прекратилось...

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В пятницу 23 июля сильные дожди в Сретенском районе Забайкальского края привели к обрушению железнодорожного моста через реку Ареда на перегоне между станциями Куэнга и Укурей. На место прибыла оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона.

Погибших и пострадавших, к счастью, не оказалось. А вот движение поездов в обоих направлениях было остановлено. В частности, ожидается задержка пассажирского поезда Самара-Владивосток. Кроме того, в «Почте России» предупредили о возможных задержках в доставке писем и посылок из-за невозможности движения поездов 989/990 (Москва-Владивосток и обратно) и обещали рассмотреть альтернативные способы переброски почты.

Сейчас мост восстанавливают — в район аварии прибыли аварийно-восстановительные поезда РЖД. В компании рассчитывают завершить ремонт обеих веток моста за пять дней, но еще неделя уйдет на восстановление привычного расписания, потому что вначале пустят все задержавшиеся пассажирские и грузовые поезда.

Этот мост оказался не единственным, разрушенным в результате сильных дождей и подъема рек в Забайкалье — почти одновременно с железнодорожным рухнул еще и автомобильный мост местного значения — водитель фургона пошел на риск, несмотря на поднявшуюся воду, и едва не поплатился за это жизнью. Однако ему удалось спастись.

Видео: YouTube / Мир Сегодня. Новости Дня, ВКонтакте / Главная дорога

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