Обновленный Kia Cerato - новые подробности

Это будет первая модель компании в России, которая получит новый логотип Kia.

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Новинка прошла все испытания и получила Одобрение типа транспортного средства, а значит продажи обновленного Kia Cerato начнутся совсем скоро. Пока же можно приобрести дорестайлинговую версию седана по цене от 1 349 900 до 1 709 900 рублей.

Длина обновленного Cerato не изменилась — 4640 мм. Прежними остались ширина и высота (1800 и 1450 мм), а также колесная база (2700 мм).

То есть никаких серьезных изменений не произошло. Двигатели и коробки тоже прежние. Но помимо «подтяжки лица» автомобиль получил новые функции. Например, уже в «базе» появились такие системы, как функция удержания автомобиля в полосе движения, система мониторинга состояния водителя и автоматическое управление дальним светом.

Продажи обновленного седана стартуют в сентябре 2021 года, а собираться он будет на калининградском заводе «Автотор».

Узнать больше об обновленном Kia Cerato можно здесь.

Фото: Kia