Обновленный Kia Cerato — новые подробности — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Обновленный Kia Cerato - новые подробности

Это будет первая модель компании в России, которая получит новый логотип Kia.

Материалы по теме
Kia Cerato обновился — стильные изменения

Новинка прошла все испытания и получила Одобрение типа транспортного средства, а значит продажи обновленного Kia Cerato начнутся совсем скоро. Пока же можно приобрести дорестайлинговую версию седана по цене от 1 349 900 до 1 709 900 рублей.

Длина обновленного Cerato не изменилась — 4640 мм. Прежними остались ширина и высота (1800 и 1450 мм), а также колесная база (2700 мм).

То есть никаких серьезных изменений не произошло. Двигатели и коробки тоже прежние. Но помимо «подтяжки лица» автомобиль получил новые функции. Например, уже в «базе» появились такие системы, как функция удержания автомобиля в полосе движения, система мониторинга состояния водителя и автоматическое управление дальним светом.

Продажи обновленного седана стартуют в сентябре 2021 года, а собираться он будет на калининградском заводе «Автотор».

Фото: Kia

Наше новое видео
Новый Chevrolet Tahoe 2021 — подробный видеообзор
Kia EV6: электромобиль, который заряжает других
Opel Crossland: подробный разбор нового кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1113Количество комментариев1
Оцените материал
0:0

Отзывы о Kia Cerato (3)

Kia 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

Написать отзыв

Читать комментарии (1)
Загрузка...