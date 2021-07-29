Много зарабатываете, а какие машины покупаете?

Наиболее обеспеченные из респондентов в этом исследовании остановили свой выбор отнюдь не на самых дорогих машинах.

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Топ-10 марок с наибольшими доходами автовладельцев выявило аналитическое агентство «Автостат». Эксперты рассмотрели зависимость между доходами автовладельца и стоимостью покупаемой машины.

Всем респондентам (более 3 тыс. человек) задавали вопрос: «Сколько денег зарабатывает ваша семья в месяц в расчете на одного члена семьи?», а затем смотрели, автомобили каких брендов участники исследования выбирали.

Оказалось, что наиболее обеспеченные из респондентов (с доходом более 80 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи) остановили свой выбор отнюдь не на самых дорогих машинах. На первое место здесь неожиданно вышел бренд Mini со средневзвешенной ценой в 2,6 млн рублей. Скорее всего, дело в том, что Mini многие приобретают вторым или даже третьим автомобилем в семью.

Респонденты с довольно высокими доходами (свыше 60 тыс. рублей на одного члена семьи) выбирали автомобили разной стоимости.

В топ-10 попали и Genesis, со средневзвешенной ценой в 5 млн рублей, и Toyota с показателем около 3 млн рублей.

Марка Land Rover, обладающая в представленной десятке самой высокой средневзвешенной ценой — 7,4 млн рублей, лишь на 7-м месте. Автовладельцы также отдавали предпочтения Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Infiniti и Lexus.

Полученные результаты говорят о том, что предпочтения автовладельцев той или иной марки связаны не только с ценой автомобиля, а формируются на основе комплекса факторов.

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Фото: Depositphotos

Инфографика: «Автостат»