Обновленный Kia Cerato начали собирать в России — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Обновленный Kia Cerato начали собирать в России

Как обещали в компании, ее продажи начнутся уже в сентябре 2021 года.

Материалы по теме
Обновленный Kia Cerato — новые подробности

Сборка обновленного Kia Cerato началась на заводе «Автотор» в Калининграде. Эта модель первой в России получила новый логотип «Kia», который до конца 2021 года появится еще на 11 автомобилях компании. Также Cerato первым получил телематический комплекс Kia Connect, которым вскоре будут оснащаться все машины бренда.

Обновленный Cerato отличается от предшественника не только некоторыми штрихами во внешности, но и новыми системами безопасности и помощи водителю, которые объединены в единый комплекс Drive Wise.

Также появилась новая версия мультимедийной информационно-развлекательной системы с 10,25-дюймовым дисплеем, электронный стояночный тормоз и система дистанционного запуска двигателя.

Стоимость обновленного седана Kia Cerato будет объявлена накануне продаж. Пока же можно купить дорестайлинговую версию автомобиля по цене от 1 280 900 рублей.

Фото: Kia

Обновленный Kia Cerato начали собирать в России

Как обещали в компании, ее продажи начнутся уже в сентябре 2021 года.

Обновленный Kia Cerato начали собирать в России — фото 1266819Обновленный Kia Cerato начали собирать в России — фото 1266821Обновленный Kia Cerato начали собирать в России — фото 1266820Обновленный Kia Cerato начали собирать в России
Обновленный Kia Cerato начали собирать в России

Как обещали в компании, ее продажи начнутся уже в сентябре 2021 года.

Обновленный Kia Cerato начали собирать в России — фото 1266821Обновленный Kia Cerato начали собирать в России — фото 1266820Обновленный Kia Cerato начали собирать в России — фото 1266819Обновленный Kia Cerato начали собирать в России
Наше новое видео
Ретротест Мерседеса, который слабее Жигулей
Тест кроссоверов, за которыми очередь к дилерам
Первый тест самого дешевого кроссовера Volkswagen

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1048
Оцените материал
1:0

Отзывы о Kia Cerato (3)

Kia 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...