Обновленный Kia Cerato начали собирать в России

Как обещали в компании, ее продажи начнутся уже в сентябре 2021 года.

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Сборка обновленного Kia Cerato началась на заводе «Автотор» в Калининграде. Эта модель первой в России получила новый логотип «Kia», который до конца 2021 года появится еще на 11 автомобилях компании. Также Cerato первым получил телематический комплекс Kia Connect, которым вскоре будут оснащаться все машины бренда.

Обновленный Cerato отличается от предшественника не только некоторыми штрихами во внешности, но и новыми системами безопасности и помощи водителю, которые объединены в единый комплекс Drive Wise.

Также появилась новая версия мультимедийной информационно-развлекательной системы с 10,25-дюймовым дисплеем, электронный стояночный тормоз и система дистанционного запуска двигателя.

Стоимость обновленного седана Kia Cerato будет объявлена накануне продаж. Пока же можно купить дорестайлинговую версию автомобиля по цене от 1 280 900 рублей.

Узнать больше об обновленном Kia Cerato можно здесь.

Фото: Kia