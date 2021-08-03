Цены стартуют с отметки 1 366 000 и 1 379 000 рублей соответственно.

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С сегодняшнего дня официальные дилеры УАЗа начинают продажи битопливных модификаций внедорожников УАЗ Патриот и Пикап, которые оснащены двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра, способном работать как на бензине, так и на сжатом метане, и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Среди технических новшеств автомобилей — электронный блок управления и редуктор высокого давления с электромагнитным клапаном OMWL EVO, заправочная и запорная арматура серии EMER VALC470/450/NGV1, магистрали и шланги EMER Spa, газовые форсунки высокой производительности, датчик утечки газов Gas Alarm.

УАЗ Патриот CNG оснащается двумя 80-литровыми металлокомпозитными газовыми баллонами, смонтированными на полу багажника. Две емкости ГБО по 50 литров каждая установлены на платформе грузового отсека у задней стенки кабины УАЗ Пикап.

За доплату пикапу могут добавить третий 50-литровый газовый баллон и специальный защитный кожух, предохраняющий емкости от внешнего воздействия. Все оборудование сертифицировано, устанавливается в заводских условиях и не требует регистрации в органах ГИБДД.

УАЗ Патриот можно приобрести в одном из четырех вариантов исполнения — «Классик», «Комфорт», «Люкс» и «Люкс Премиум», а УАЗ Пикап — в комплектациях «Классик», «Комфорт» и «Люкс Премиум».

Фото: УАЗ