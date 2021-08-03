Эксперт рассказал, в чем опасность для наших туристов в Турции

Российские туристы, жители Самары, попали в аварию, направляясь на трансферном автобусе с места отдыха в аэропорт Антальи. ДТП произошло 2 августа около 18:00.

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Группа из 22 туристов должна была накануне вернуться в Самару, но турецкий водитель автобуса не справился с управлением, и в результате произошло ДТП, в котором трое россиян погибли, трое — прооперированы и находятся под наблюдением врачей. Еще около 10 человек планируется выписать во вторник, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Остальные пока останутся в госпиталях Турции.

Это трагическое происшествие комментирует главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Очень часто услуги по перевозке оказываются далеко не на самом современном транспорте, а водители могут быть не очень квалифицированными или уставшими от переработки, особенно в туристический сезон. И одно дело, когда за вашу перевозку отвечает какой-нибудь крупный оператор, другое — когда вы едете на каком-то мелком транспорте на специфические экскурсии. И, к сожалению, часто люди оказываются в ситуации: либо закрыть глаза и ехать, либо не ехать. Выбора, по сути, нет. Нельзя поменять транспорт или водителя, или это стоит очень дорого, или — не сегодня и так далее. Когда вы уже едете, тоже не можете ничего предпринять, потому что водители, особенно мелкого транспорта, как правило, не говорят ни на одном иностранном языке, жаловаться во время движения некуда.

Кроме того, поскольку в Турции повсеместно идет активное строительство, везде очень много тяжелых строительных машин, которые поворачивают, разворачиваются, экскаваторы работают, ремонтные зоны плохо обозначены, и из-за этого также нередки аварии. Но пассажиры на эту ситуацию никак повлиять не могут, и в этом смысле Турция в чем-то схожа с Россией.

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Стало известно, что несколько часов назад водитель злополучного автобуса пришел в сознание, его допросят, чтобы выяснить, что на самом деле произошло. Автобус принадлежит местной компании, которая предоставляет трансфер, но там затруднились сказать, когда его в последний раз проверяли.

Фото: соцсети и «За рулем»