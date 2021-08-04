В столкновении грузовика и автобуса пострадали три ребенка и беременная женщина

Авария произошла сегодня на Боровском шоссе в Москве.

Материалы по теме Аварийность и камеры — нестыковка в статистике ГИБДД, которую мы не замечаем

Грузовик и рейсовый автобус № 750 столкнулись на 29-м км Боровского шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Часть пострадавших была зажата в автобусе, но сейчас все люди освобождены. В результате ДТП пострадали десять человек, среди которых трое детей и беременная женщина. Она и еще один человек находятся в тяжелом состоянии.

Предположения о причинах аварии разнятся. Так, собеседник агентства сказал, что водитель автобуса планировал обогнать грузовик, но не справился с управлением и его занесло, в результате чего боковой частью он врезался в грузовик. В официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта другая версия:

«Одна из причин ДТП на Боровском шоссе — необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Водитель 750-го автобуса имеет 30-летний стаж работы. В парке Мосгортранса он работает уже 11 лет. Он прошел медосмотр перед сменой. Режим труда и отдыха выполнен».

Автобус следовал по маршруту Внуково — Саларьево, всего в нем находилось 20 человек. Движение перекрыто по двум полосам шоссе в сторону центра грузовиком и автобусом, у которого выбиты все стекла, смята вся правая часть и вырваны двери. На месте работают экстренные службы и заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов.

Ранее в ДТП с автобусом в Турции погибли три россиянина.

Фото: АГН Москва

Видео: YouTube