Каким мог быть Toyota LC 300 - забракованные эскизы

Компания опубликовала дизайнерские работы, которые делались на ранней стадии подготовки нового поколения легендарного внедорожника.

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От всех этих дизайнов в компании Toyota было решено отказаться. Возможно, руководство компании смутила их излишняя футуристичность. Поэтому новинка во многом похожа на Land Cruiser 200. Как бы то ни было, выбор был сделан правильный: например, в Японии на автомобиль уже выстроилась очередь на год, а некоторые версии людям придется ждать еще дольше.

Что касается эскизов, то каждый автомобиль на них перекликается с дизайнами других версий Land Cruiser.

В облике машин прослеживаются черты и ушедшей модели 200, а также «Сотки», LC 80 и 60.

Есть даже версия, напоминающая луноход, над которым работает компания.

Напомним, что новое поколение Land Cruiser 300 построено на новой платформе TNGA и оснащается 6-цилиндровыми двигателями, мощность которых превышает мощность ушедших моторов V8. Работают двигатели в паре с 10-ступенчатым автоматом.

Смогут ли турбированные двигатели V6 нового Ленд Крузера заменить ушедшие V8? Ответ вы найдете здесь.

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Изображения: Toyota