Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы — журнал За рулем

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Каким мог быть Toyota LC 300 - забракованные эскизы

Компания опубликовала дизайнерские работы, которые делались на ранней стадии подготовки нового поколения легендарного внедорожника.

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От всех этих дизайнов в компании Toyota было решено отказаться. Возможно, руководство компании смутила их излишняя футуристичность. Поэтому новинка во многом похожа на Land Cruiser 200. Как бы то ни было, выбор был сделан правильный: например, в Японии на автомобиль уже выстроилась очередь на год, а некоторые версии людям придется ждать еще дольше.

Что касается эскизов, то каждый автомобиль на них перекликается с дизайнами других версий Land Cruiser.

В облике машин прослеживаются черты и ушедшей модели 200, а также «Сотки», LC 80 и 60.

Есть даже версия, напоминающая луноход, над которым работает компания.

Напомним, что новое поколение Land Cruiser 300 построено на новой платформе TNGA и оснащается 6-цилиндровыми двигателями, мощность которых превышает мощность ушедших моторов V8. Работают двигатели в паре с 10-ступенчатым автоматом.

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Изображения: Toyota

Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы

Компания опубликовала дизайнерские работы, которые делались на ранней стадии подготовки нового поколения легендарного внедорожника.

Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы — фото 1268034Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы — фото 1268033Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы — фото 1268038Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы — фото 1268037Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы — фото 1268036Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы
Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы

Компания опубликовала дизайнерские работы, которые делались на ранней стадии подготовки нового поколения легендарного внедорожника.

Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы — фото 1268036Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы — фото 1268037Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы — фото 1268034Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы — фото 1268038Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы — фото 1268033Каким мог быть Toyota LC 300 — забракованные эскизы
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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