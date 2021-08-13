У новой Креты появилась спецверсия

Hyundai Creta Smart отличается особым оснащением и стоит почти 2 млн рублей.

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В основе специальной версии Smart за 1 990 000 рублей лежит топовая комплектация кроссовера Prestige, которая дополнена полным набором систем безопасности Smart Sense и отличается кожаным салоном темно-коричневого цвета.

Hyundai Creta Smart оснащается исключительно бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с., 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода с функцией выбора режима Drive Mode Select.

Также Smart отличается хромированной решеткой радиатора, серебристыми накладками на бамперы, панорамной крышей с люком и 17-дюймовыми колесными дисками. Заказать кроссовер можно и с двухцветной окраской кузова.

Среди интеллектуальных систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения перед препятствием, ассистент удержания в полосе, система предотвращения столкновений на перекрестке и в слепой зоне, система обзора слепых зон, система слежения за состоянием водителя, система безопасного выхода, а также система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом.

Кроме того, кроссовер оснащен климат-контролем, подогревами руля, передних и задних сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал, мультимедийной системой с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, системой камер кругового обзора, передними и задними парктрониками, аудиосистемой премиум-класса Bose с 8 динамиками, системой бесключевого доступа, беспроводным зарядным устройством для смартфонов и телематическими сервисами Bluelink с возможностью подключения до пяти пользователей.

Также скоро в продаже появится кросс-пикап Santa Cruz, о главной особенности которого вы можете узнать здесь (спойлер — это не пикап).

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Фото: Hyundai