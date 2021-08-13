У новой Креты появилась спецверсия — журнал За рулем

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У новой Креты появилась спецверсия

Hyundai Creta Smart отличается особым оснащением и стоит почти 2 млн рублей.

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В основе специальной версии Smart за 1 990 000 рублей лежит топовая комплектация кроссовера Prestige, которая дополнена полным набором систем безопасности Smart Sense и отличается кожаным салоном темно-коричневого цвета.

Hyundai Creta Smart оснащается исключительно бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с., 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода с функцией выбора режима Drive Mode Select.

Также Smart отличается хромированной решеткой радиатора, серебристыми накладками на бамперы, панорамной крышей с люком и 17-дюймовыми колесными дисками. Заказать кроссовер можно и с двухцветной окраской кузова.

Среди интеллектуальных систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения перед препятствием, ассистент удержания в полосе, система предотвращения столкновений на перекрестке и в слепой зоне, система обзора слепых зон, система слежения за состоянием водителя, система безопасного выхода, а также система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом.

Кроме того, кроссовер оснащен климат-контролем, подогревами руля, передних и задних сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал, мультимедийной системой с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, системой камер кругового обзора, передними и задними парктрониками, аудиосистемой премиум-класса Bose с 8 динамиками, системой бесключевого доступа, беспроводным зарядным устройством для смартфонов и телематическими сервисами Bluelink с возможностью подключения до пяти пользователей.

  • Также скоро в продаже появится кросс-пикап Santa Cruz, о главной особенности которого вы можете узнать здесь (спойлер — это не пикап).
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Фото: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Creta (11)

Hyundai 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качество, высота, экономичность, удобство, простота, АКПП

Недостатки:

Отстойный пластик по всему салону автомобиля — от лобового стекла, до задней хлопушки

Комментарий:

Как ехали для такого расхода? 1,6, 123 лс, передний привод, А-92. Трасса — 90–110 км/ч, расход 6,8–7,2 л (568 км по бензобаку до отсечки). Город — 8,5–9 л с кик-дауном.

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