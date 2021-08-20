Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам

Появились фотографии седана Cerato возле дилерского центра - начало продаж не за горами.

Материалы по теме Обновленный Kia Cerato — новые подробности

Обновленный седан Kia Cerato стал поступать в дилерские центры марки. Скоро популярную модель начнут выставлять в шоу-румах и потенциальные покупатели смогут оценить все его изменения. Продажи должны начаться в сентябре.

Модель стала первой в России, получившей новый логотип «Kia». Длина автомобиля осталась прежней — 4640 мм. Не изменились также ширина, высота и колесная база —1800, 1450 и 2700 мм соответственно.

Прежними остались и двигатели с коробками передач. Это 1,6- и 2 литровые бензиновые моторы мощностью 128 и 150 л.с. Менее мощный двигатель может оснащаться 6-ступенчатыми механикой или автоматом, а для 2-литрового агрегата доступен только автомат.

От предшественника обновленный Cerato отличается расширенной базовой комплектацией. В которую вошли, например, функция удержания автомобиля в полосе движения, а также система мониторинга состояния водителя и автоматическое управление дальним светом.

Внешне седан отличается новой светодиодной оптикой, которая стала уже и длиннее, сливаясь с новой решеткой радиатора. Бампер стал более рельефным со множеством ломанных линий и большим воздухозаборником. Задний бампер тоже изменился, получив «решетку радиатора» в нижней части — дефлектор в виде «улыбки тигра» с двумя замаскированными фонарями по бокам.

Стоимость новинки пока не известна. Дорестайлинговая же версия Kia Cerato продается в России по цене от 1 349 900 до 1 709 900 рублей.

А вот кроссвэн Kia Carnival уже пришел в Россию, цены известны.

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