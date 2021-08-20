Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам — журнал За рулем

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Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам

Появились фотографии седана Cerato возле дилерского центра - начало продаж не за горами.

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Обновленный Kia Cerato — новые подробности

Обновленный седан Kia Cerato стал поступать в дилерские центры марки. Скоро популярную модель начнут выставлять в шоу-румах и потенциальные покупатели смогут оценить все его изменения. Продажи должны начаться в сентябре.

Модель стала первой в России, получившей новый логотип «Kia». Длина автомобиля осталась прежней — 4640 мм. Не изменились также ширина, высота и колесная база —1800, 1450 и 2700 мм соответственно.

Прежними остались и двигатели с коробками передач. Это 1,6- и 2 литровые бензиновые моторы мощностью 128 и 150 л.с. Менее мощный двигатель может оснащаться 6-ступенчатыми механикой или автоматом, а для 2-литрового агрегата доступен только автомат.

От предшественника обновленный Cerato отличается расширенной базовой комплектацией. В которую вошли, например, функция удержания автомобиля в полосе движения, а также система мониторинга состояния водителя и автоматическое управление дальним светом.

Внешне седан отличается новой светодиодной оптикой, которая стала уже и длиннее, сливаясь с новой решеткой радиатора. Бампер стал более рельефным со множеством ломанных линий и большим воздухозаборником. Задний бампер тоже изменился, получив «решетку радиатора» в нижней части — дефлектор в виде «улыбки тигра» с двумя замаскированными фонарями по бокам.

Стоимость новинки пока не известна. Дорестайлинговая же версия Kia Cerato продается в России по цене от 1 349 900 до 1 709 900 рублей.

  • А вот кроссвэн Kia Carnival уже пришел в Россию, цены известны.
  • «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: kia-clubs.ru

Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам

Появились фотографии седана Cerato возле дилерского центра — начало продаж не за горами.

Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам — фото 1271489Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам — фото 1271488Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам — фото 1271487Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам — фото 1271486Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам
Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам

Появились фотографии седана Cerato возле дилерского центра — начало продаж не за горами.

Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам — фото 1271488Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам — фото 1271486Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам — фото 1271487Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам — фото 1271489Обновленный Kia Cerato начали доставлять дилерам
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Отзывы о Kia Cerato (3)

Kia 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

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