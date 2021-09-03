ЦОДД обвинил в авариях скорость 60 км/ч

Самыми опасными дорогами и улицами признаны те, где разрешенная скорость составляет 60 км/ч.

Материалы по теме Надо ли снижать нештрафуемый порог — мнение эксперта

Как заявили в ЦОДД, в Москве растет число аварий c жертвами и тяжелыми травмами. За последние несколько недель их стало значительно больше. Виной всему — скорость.

«За две недели — 14 жертв, за 7 месяцев — еще 61 человек. Хоть и ниже на 14%, чем в прошлом году, однако цифры ужасающие: доля погибших в таких авариях составила 37% от общего числа погибших», — приводит статистику ЦОДД.

Большая часть аварий, в которых погибли люди, происходит там, где разрешенная скорость составляет 60 км/ч. Причем в большинстве случаев водители не превышали скорость, и только треть аварий произошла на скоростях более 60 км/ч.

Материалы по теме Обжаловать штрафы ГИБДД теперь можно онлайн

Аварии с жертвами чаще всего происходят ночью — 65% от общего числа ДТП с летальным исходом. В ЦОДД объяснили это свободными в ночное время дорогами:

«Отсутствие трафика дает соблазн ехать с превышением скорости. Убедительно просим вас не превышать скорость — не травмировать ни свою, ни чужие жизни», — призывают в ЦОДД.

Напомним, что летом обсуждалась тема снижения скорости на некоторых улицах городов до 30 км/ч.

Фото: Depositphotos