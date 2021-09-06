Гелендваген превратили в изящный пикап

Правда, выглядит этот Mercedes-Benz G500 Grand Edition несколько непривычно.

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Mercedes G-Class — любимый автомобиль знаменитостей и, особенно, рэперов, и многие забывают, что это серьезный внедорожник с рамной конструкцией и широкой линейкой двигателей.

Фактически, изначально он разрабатывался как военный внедорожник. Тогда и не подозревали, что со временем автомобиль приобретет статус премиального.

Один владелец G-класса из Калифорнии решил переделать его в пикап. А теперь продает этот автомобиль на сайте Bring aTrailer.

На фото G500 Grand Edition 2005 года выпуска, нынешний продавец приобрел его в 2014 году, а затем отправил в Нидерланды, чтобы внести некоторые улучшения. Этим занялась компания ikWILeenG, которая превратила стандартный Гелик в пикап. Проект был завершен в 2015 году и отправлен обратно в США. Автомобиль был зарегистрирован с переделками и получил название California.

Пикап выглядит изящно и непривычно, поскольку не каждый день можно увидеть грузовик G-класса.

Внутри модель 2005 года по-прежнему остается премиальной, а 5-литровый двигатель M113 V8 работает без перебоев даже после 175 418 пробега. Он агрегатирован 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. У автомобиля двухступенчатая ​​раздаточная коробка и три блокируемых дифференциала. Для переоборудования пикапа задняя ось была смещена чуть назад, а затем был переделан карданный вал, чтобы приспособить эту установку.

Отчет Carfax показывает историю регистрации этого автомобиля в Калифорнии с 2005 года, и в нем не отмечено никаких ДТП или нештатных проблем.

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Фото: Depositphotos