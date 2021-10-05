Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании — журнал За рулем

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Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании

Машина никогда не выезжала на оффроуд, а содержалась только в гараже. Несмотря на это, многие назвали указанную цену завышенной.

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Интересный экземпляр Нивы выставлен на продажу в Великобритании. Этот внедорожник с пробегом примечателен тем, что перед нами — один из последних вариантов Lada Niva с правым расположением руля.

На островах Туманного Альбиона такие машины продавались под именем Lada Niva Cossack 1.7i. Машина на фото — 1996 года выпуска.

За внедорожник нынешний владелец запрашивает немало — 11 тысяч фунтов стерлингов, что превышает 1 миллион рублей. И это при пробеге в 45 155 миль, то есть 72 670 километров.

Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании

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Столь высокую цену хозяин оправдывает идеальным состоянием автомобиля, пишет Lada Niva Documentary.

Отмечается, что данная Нива имеет полную историю техобслуживания без пробелов в ТО. Кроме того, машина никогда не выезжала на бездорожье (!), а содержалась исключительно в гараже.

Автомобиль доступен к осмотру в городе Бостон на востоке Англии.

Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании

Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании

Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании

Источник указывает также, что эта машина — представитель финальной партии машин, поставлявшихся в Великобританию. Поставки были прекращены в 1997 году.

Несмотря на все эти интересные подробности, пользователи в комментариях сетуют за завышенную цену и указывают более справедливую, по их мнению, цену — в пределах 5500 фунтов, то есть около 550 000 рублей.

  • Кстати, еще одну Ниву с правым расположением руля продают в Новой Зеландии — тоже в хорошем состоянии, но значительно дешевле.
  • А «За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: ВКонтакте / LADA Niva Documentary

Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании

Машина никогда не выезжала на оффроуд, а содержалась только в гараже. Несмотря на это, многие назвали указанную цену завышенной.

Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании — фото 1282779Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании — фото 1282778Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании — фото 1282782Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании — фото 1282780Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании
Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании

Машина никогда не выезжала на оффроуд, а содержалась только в гараже. Несмотря на это, многие назвали указанную цену завышенной.

Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании — фото 1282782Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании — фото 1282778Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании — фото 1282780Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании — фото 1282779Редкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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