Российский завод Hyundai остановится — журнал За рулем

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Российский завод Hyundai остановится

Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X не будут сходить с конвейера до 8 ноября.

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Завод Hyundai под Санкт-Петербургом будет остановлен 30 октября, и его конвейер простоит по 7 ноября включительно. Но на планах производства это не отразится, выяснил «Автостат»: запланированные в этом году 230 тысяч автомобилей будут выпущены.

За первые четыре квартала было выпущено уже 178,3 тысячи автомобилей, и это на пятую часть больше, чем в прошлом году, когда в России действовал режим самоизоляции.

Российский завод Hyundai остановится

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Что касается других автопроизводителей, то АВТОВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ не намерены останавливать конвейеры. Являясь системообразующими предприятиями, они имеют на то полное право, согласно российскому законодательству.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

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