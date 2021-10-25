У Hyundai появится новое допоборудование

Этой идее уже лет 40 — первым подобным автомобилем стал Honda City со складным байком Motocompo. Она заключалась в том, чтобы, припарковав автомобиль на стоянке, человек мог доехать до офиса на двухколесном транспортном средстве.
В скором времени у Hyundai может появиться что-то похожее — издание The Drive наткнулось на несколько соответствующих патентов компании.
Как видно на рисунках, самокат довольно компактный и ему найдется место в любом багажнике, а прятаться он будет под полом. Также он может храниться в двери автомобиля.
Также Hyundai запатентовала батареи для этого самоката. Заряжаться они будут от электросети автомобиля. Также известно, что самокат во время движения издает звук двигателя, чтобы пешеходы знали о его приближении.
Пока неизвестно, когда новое допоборудование появится в серийных автомобилях. Им могут оснастить любую ближайшую новинку. Например, пикап Santa Cruz.
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Изображения: Hyundai, Slava Pluzhnov / Unsplash