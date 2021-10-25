У Hyundai появится новое допоборудование — журнал За рулем

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У Hyundai появится новое допоборудование

В багажниках автомобилей появятся складные самокаты, о чем говорят новые патенты компании.

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Этой идее уже лет 40 — первым подобным автомобилем стал Honda City со складным байком Motocompo. Она заключалась в том, чтобы, припарковав автомобиль на стоянке, человек мог доехать до офиса на двухколесном транспортном средстве.

В скором времени у Hyundai может появиться что-то похожее — издание The Drive наткнулось на несколько соответствующих патентов компании.

Как видно на рисунках, самокат довольно компактный и ему найдется место в любом багажнике, а прятаться он будет под полом. Также он может храниться в двери автомобиля.

У Hyundai появится новое допоборудование

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Также Hyundai запатентовала батареи для этого самоката. Заряжаться они будут от электросети автомобиля. Также известно, что самокат во время движения издает звук двигателя, чтобы пешеходы знали о его приближении.

У Hyundai появится новое допоборудование

У Hyundai появится новое допоборудование

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Пока неизвестно, когда новое допоборудование появится в серийных автомобилях. Им могут оснастить любую ближайшую новинку. Например, пикап Santa Cruz.

Изображения: Hyundai, Slava Pluzhnov / Unsplash

У Hyundai появится новое допоборудование

В багажниках автомобилей появятся складные самокаты, о чем говорят новые патенты компании.

У Hyundai появится новое допоборудование — фото 1287590У Hyundai появится новое допоборудование — фото 1287593У Hyundai появится новое допоборудование — фото 1287592У Hyundai появится новое допоборудование
У Hyundai появится новое допоборудование

В багажниках автомобилей появятся складные самокаты, о чем говорят новые патенты компании.

У Hyundai появится новое допоборудование — фото 1287592У Hyundai появится новое допоборудование — фото 1287590У Hyundai появится новое допоборудование — фото 1287593У Hyundai появится новое допоборудование
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