Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн

Обнародовал тизеры филиал Hyundai в Индонезии: здесь Creta с новым дизайном появится раньше всех.

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В Твиттере Hyundai Motors Indonesia появились дизайнерские скетчи обновленной Hyundai Creta 2022 года — здесь состоится дебют модели перед запуском производства в Индонезии. «Creta будет первым автомобилем Hyundai, произведенным в Индонезии на первом заводе Hyundai в Юго-Восточной Азии», — говорится в подписи к фото.

Текущая Creta была представлена ​​в 2019 году в Китае и с тех пор поступила в продажу и на других рынках, таких как Индия, Россия (2021 год), Бразилия и Мексика. Внедорожник никогда не предлагали в Индонезии, но это скоро изменится — здесь появится сразу обновленная модель, которая получит заметные изменения стиля.

Есть предположения, что «живой» автомобиль дебютирует во время Международного автосалона Gaikindo Indonesia (GIIAS) в следующем месяце.

В рамках промежуточного обновления Creta черпает вдохновение из последней модели Tucson, в ней использована характерная параметрическая решетка радиатора со встроенными ячейками ходовых огней и фарами по бокам.

Судя по эскизам, внедорожник, похоже, сохранил заметные линии модели до фейслифтинга, которые видны над колесными арками и поперек дверей. Точно так же задняя часть напоминает версию Creta, продаваемую в России, с конфигурацией задних фонарей в форме бумеранга.





Внутри общая компоновка приборной панели выглядит как прежде. Именно эта модель поступит в продажу в Индонезии, а позже и в Индии.

Вверху: текущая Creta на китайском рынке, внизу: российский вариант модели

Если сравнивать индонезийский вариант Creta со вторым поколением, продающимся у нас с июля 2021 года (отличается от представленных на других рынках), то разница лишь в дизайне передней части автомобиля, салон и вид сзади такие же, как в нашей Крете. Впрочем, нам индонезийского варианта обновления в ближайшее время ждать точно не стоит.

Фото: Depositphotos