Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн

Обнародовал тизеры филиал Hyundai в Индонезии: здесь Creta с новым дизайном появится раньше всех.

Материалы по теме
Новая Hyundai Creta: комплектации и цены

В Твиттере Hyundai Motors Indonesia появились дизайнерские скетчи обновленной Hyundai Creta 2022 года — здесь состоится дебют модели перед запуском производства в Индонезии. «Creta будет первым автомобилем Hyundai, произведенным в Индонезии на первом заводе Hyundai в Юго-Восточной Азии», — говорится в подписи к фото.

Текущая Creta была представлена ​​в 2019 году в Китае и с тех пор поступила в продажу и на других рынках, таких как Индия, Россия (2021 год), Бразилия и Мексика. Внедорожник никогда не предлагали в Индонезии, но это скоро изменится — здесь появится сразу обновленная модель, которая получит заметные изменения стиля.

Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн

Есть предположения, что «живой» автомобиль дебютирует во время Международного автосалона Gaikindo Indonesia (GIIAS) в следующем месяце.

Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн

В рамках промежуточного обновления Creta черпает вдохновение из последней модели Tucson, в ней использована характерная параметрическая решетка радиатора со встроенными ячейками ходовых огней и фарами по бокам.

Материалы по теме
Новая Hyundai Creta: все изменения (бонус — видеотест)

Судя по эскизам, внедорожник, похоже, сохранил заметные линии модели до фейслифтинга, которые видны над колесными арками и поперек дверей. Точно так же задняя часть напоминает версию Creta, продаваемую в России, с конфигурацией задних фонарей в форме бумеранга.

Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн

Внутри общая компоновка приборной панели выглядит как прежде. Именно эта модель поступит в продажу в Индонезии, а позже и в Индии.

Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайнВверху: текущая Creta на китайском рынке, внизу: российский вариант модели
Вверху: текущая Creta на китайском рынке, внизу: российский вариант модели

Если сравнивать индонезийский вариант Creta со вторым поколением, продающимся у нас с июля 2021 года (отличается от представленных на других рынках), то разница лишь в дизайне передней части автомобиля, салон и вид сзади такие же, как в нашей Крете. Впрочем, нам индонезийского варианта обновления в ближайшее время ждать точно не стоит.

Фото: Depositphotos

Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн

Обнародовал тизеры филиал Hyundai в Индонезии: здесь Creta с новым дизайном появится раньше всех.

Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн — фото 1286923Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн — фото 1286922Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн — фото 1286925Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн — фото 1286924Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн
Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн

Обнародовал тизеры филиал Hyundai в Индонезии: здесь Creta с новым дизайном появится раньше всех.

Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн — фото 1286923Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн — фото 1286924Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн — фото 1286922Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн — фото 1286925Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн
Наше новое видео
Главный Мерседес СССР: о таком мечтала вся страна!
Haval Jolion и Hyundai Creta — обзор и тест
Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров4563Количество комментариев1
Оцените материал
0:—1

Отзывы о Hyundai Creta (12)

Hyundai 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3–4 миллиона. Даже если хотел поме...

Написать отзыв

Читать комментарии (1)
Загрузка...