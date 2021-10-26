АВТОВАЗ начал продавать запчасти владельцам иномарок

Фирменная сеть торговли запчастями Lada Dеталь трансформируется в мультибрендовую Lecar Store.

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В Омске открылся первый розничный магазин запчастей в новом для АВТОВАЗа формате. Магазин называется Lecar Store и работает в круглосуточном режиме. Представлен ассортимент собственной торговой марки АВТОВАЗа, бренда Lecar — 1300 позиций аксессуаров и запасных частей, более 3500 наименований оригинальных запасных частей Lada и другие автокомпоненты ведущих производителей, сообщает пресс-служба российского автозавода.

Главная особенность нового магазина — это обслуживание владельцев автомобилей других марок, причем с возможностью заказа запчастей с оперативной доставкой.

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«Открытие розничного магазина в новом формате LECAR Store является первым шагом на пути к глобальной трансформации фирменной розничной сети LADA Dеталь в мультибрендовый формат», — заявил директор по продажам запасных частей и послепродажному обслуживанию АВТОВАЗа Алексей Тихомиров.

По словам Тихомирова, до 2023 года вся действующая розничная сеть Lada Dеталь, состоящая из 1500 магазинов по всей России, будет преобразована в Lecar Store, где можно будет купить запчасти для автомобиля практически любой марки.

Кстати, в конце 2020 года АВТОВАЗ ввел новую фирменную упаковку для 1300 деталей и узлов.

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Фото: АВТОВАЗ