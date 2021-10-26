АВТОВАЗ начал продавать запчасти владельцам иномарок — журнал За рулем

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АВТОВАЗ начал продавать запчасти владельцам иномарок

Фирменная сеть торговли запчастями Lada Dеталь трансформируется в мультибрендовую Lecar Store.

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В Омске открылся первый розничный магазин запчастей в новом для АВТОВАЗа формате. Магазин называется Lecar Store и работает в круглосуточном режиме. Представлен ассортимент собственной торговой марки АВТОВАЗа, бренда Lecar — 1300 позиций аксессуаров и запасных частей, более 3500 наименований оригинальных запасных частей Lada и другие автокомпоненты ведущих производителей, сообщает пресс-служба российского автозавода.

Главная особенность нового магазина — это обслуживание владельцев автомобилей других марок, причем с возможностью заказа запчастей с оперативной доставкой.

АВТОВАЗ начал продавать запчасти владельцам иномарок

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«Открытие розничного магазина в новом формате LECAR Store является первым шагом на пути к глобальной трансформации фирменной розничной сети LADA Dеталь в мультибрендовый формат», — заявил директор по продажам запасных частей и послепродажному обслуживанию АВТОВАЗа Алексей Тихомиров.

АВТОВАЗ начал продавать запчасти владельцам иномарок

По словам Тихомирова, до 2023 года вся действующая розничная сеть Lada Dеталь, состоящая из 1500 магазинов по всей России, будет преобразована в Lecar Store, где можно будет купить запчасти для автомобиля практически любой марки.

Фото: АВТОВАЗ

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