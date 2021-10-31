11 знойных красоток и 14 автолегенд в календаре-2022

Вышло в свет новое издание еженедельника «Девушки и легендарные американские автомобили» (Girls & Legendary US Cars 2022).

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Уже в 14-й раз гамбургский фотограф Карлос Келла объединил девушек в стиле пин-ап — королев бурлеска и винтажных моделей — с классическими американскими автомобилями в календаре-недельке. На 52 страницах нового издания можно увидеть 11 прекрасных девушек на фоне 14 моделей автомобилей. Ассортимент автомобилей довольно широк — от Ford Model A Hot Rod 1929 года до шоссейного Cadillac Fleetwood Flat Top 59-го года или пикапа Chevrolet Cheyenne 1979 года.

В большинстве случаев Келла мастерски соблюдает тонкую грань между подсознательной эротикой и откровенными позами, не переходя границы.

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Фотограф снова и снова удивляет нас разнообразием мотивов: две модели в яркой одежде и шляпах стоят рядом с горящим хотродом, или Miss Diversity в черном позирует на кладбище рядом с украшенной цветами La Salle Meteor Flower Car 1939 года. Полдюжины фотографий здесь вообще без всякого эротического подтекста, тем не менее они завораживают своей композицией.

Помимо известных моделей винтажных образов гамбургский фотограф уже не в первый раз открывает на своих фотографиях новую «звезду». В этом календаре это бывшая грид-гёрлз Franzi, которая пять раз по-разному представляет себя на фоне Ford Mustang Mach1 1969 года. (англ. Grid girls — девушки, которые на мото- и автогонках выводят пилотов на стартовые позиции).

За календарь формата 42×30,7 см просят от 36 евро (в зависимости от площадки продаж). Тираж издания ограничен 2000 экземпляров.

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