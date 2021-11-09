Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро — журнал За рулем

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Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро

Презентация обновленного кроссовера 2022 года назначена на 30 ноября.

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Среди возрастных покупателей бытует мнение, что Skoda Karoq гораздо менее харизматичен, чем его предшественник Yeti, однако молодежь однозначно предпочитает более новую модель.

Karoq существует с 2017 года, поэтому он уже готов к плановому обновлению в середине цикла, для того чтобы оставаться свежим и конкурентоспособным в чрезвычайно непростом сегменте. В Шкоде не вдавались в подробности обновленной версии, только сообщили, что презентация состоится 30 ноября во время онлайн-мероприятия.

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Что нам ждать от обновленного Karoq? На шпионских снимках, сделанных ранее в этом году, прототип выглядит вполне знакомо. Однако нельзя исключать использование технологии матричных фар для еще большей адаптируемости — в зависимости от входящего света часть секций светодиодов может отключаться, при этом поддерживается достаточный уровень освещенности.

Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро

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Из очевидного — свежий дизайн легкосплавных дисков, однако выглядят нынешний рисунок простовато. Внутри, скорее всего, будет обновленная информационно-развлекательная система, хотя сенсорный экран прототипа по-прежнему аккуратно интегрирован в приборную панель, а по бокам расположены центральные вентиляционные отверстия.

Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро

Более крупный Kodiaq также не переключился на информационно-развлекательную систему планшетного типа, поэтому ожидаемо, что и Karoq сохранит знакомый вид дисплея.

Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро

Глава Skoda Томас Шефер недавно заявил, что только на Octavia и Superb будут предлагать в версии подключаемого гибрида, поскольку эти модели популярны в автопарках. Слухи о высокопроизводительном варианте RS для Kodiaq тоже не подтвердились.

Подробности об обновленном Skoda Karoq нам расскажут в последний день этого месяца, а продажи его, вероятно, начнутся в начале 2022 года, при условии, что у чешского бренда накоплено для него достаточно микрочипов.

Фото: Motor1

Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро

Презентация обновленного кроссовера 2022 года назначена на 30 ноября.

Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро — фото 1291507Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро — фото 1291506Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро — фото 1291505Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро
Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро

Презентация обновленного кроссовера 2022 года назначена на 30 ноября.

Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро — фото 1291506Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро — фото 1291505Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро — фото 1291507Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

Skoda 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный — 6–7л по трассе при скорости 110–130 км/ч, по городу без пробок — 8–9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).

Недостатки:

Самый большой недостаток — большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.

Комментарий:

В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.

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