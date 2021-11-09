Обновленный Skoda Karoq: премьера совсем скоро

Среди возрастных покупателей бытует мнение, что Skoda Karoq гораздо менее харизматичен, чем его предшественник Yeti, однако молодежь однозначно предпочитает более новую модель.
Karoq существует с 2017 года, поэтому он уже готов к плановому обновлению в середине цикла, для того чтобы оставаться свежим и конкурентоспособным в чрезвычайно непростом сегменте. В Шкоде не вдавались в подробности обновленной версии, только сообщили, что презентация состоится 30 ноября во время онлайн-мероприятия.
Что нам ждать от обновленного Karoq? На шпионских снимках, сделанных ранее в этом году, прототип выглядит вполне знакомо. Однако нельзя исключать использование технологии матричных фар для еще большей адаптируемости — в зависимости от входящего света часть секций светодиодов может отключаться, при этом поддерживается достаточный уровень освещенности.
Из очевидного — свежий дизайн легкосплавных дисков, однако выглядят нынешний рисунок простовато. Внутри, скорее всего, будет обновленная информационно-развлекательная система, хотя сенсорный экран прототипа по-прежнему аккуратно интегрирован в приборную панель, а по бокам расположены центральные вентиляционные отверстия.
Более крупный Kodiaq также не переключился на информационно-развлекательную систему планшетного типа, поэтому ожидаемо, что и Karoq сохранит знакомый вид дисплея.
Глава Skoda Томас Шефер недавно заявил, что только на Octavia и Superb будут предлагать в версии подключаемого гибрида, поскольку эти модели популярны в автопарках. Слухи о высокопроизводительном варианте RS для Kodiaq тоже не подтвердились.
Подробности об обновленном Skoda Karoq нам расскажут в последний день этого месяца, а продажи его, вероятно, начнутся в начале 2022 года, при условии, что у чешского бренда накоплено для него достаточно микрочипов.
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