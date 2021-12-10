Поскольку установка газобаллонного оборудования тоже считается доработкой, то есть ли смысл вообще расширять сеть газозаправочных станций — размышляет наш эксперт.

Материалы по теме Пошлину за доработку авто повысят в три раза

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности поднимут до 1500 рублей с нынешних 800 рублей. За выдачу разрешения на внесение изменений тоже введут плату — в 1 тыс. рублей, таким образом оформление доработок обойдется в три раза дороже, чем теперь.

Мнение эксперта

главный редактор журнала «За рулем»:

— Если невозможно бороться с безобразием, а безобразием у нас считается любая переделка транспортных средств, то нужно его возглавить и им рулить. А раз так, то можно диктовать и условия. Было очевидно, что цены пойдут вверх. Удивление вызывает лишь то, как быстро стали появляться новые идеи. Нововведения приведут к росту цен на услуги посредников, которые есть и сейчас.

То есть, условно говоря, в одно окно ты пришел, дал деньги, оформил документы и получил разрешение. Например,взять оформление установки газобаллонного оборудования. Сейчас экспертиза, протокол, техосмотр, внесение изменений в документы — это несколько дней жизни и 10–20 тыс. рублей. Значит, услуги станут дороже. По итогам 2021 года заказы на оснащение автомобилей ГБО сократились в 10–15 раз, в том числе по причинам бумажной волокиты. Если к этому мы будем иметь еще и увеличение стоимости процедуры, заказы упадут еще больше.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Как это коррелирует с государственными планами увеличить количество автомобилей на газе, непонятно. Фактически отпадает нужда расширять сеть газовых заправок, поскольку даже действующие сейчас недозагружены. С одной стороны, мы говорим — давайте развивать использование авто на газе, у нас газа много, это одна из наших альтернатив электромобилям, а с другой — закручиваем гайки так, чтобы у людей вообще не возникало желания заниматься установкой ГБО. Уже не говоря о том, что сам газ подорожал почти в два раза и практически догнал бензин. Так что ничего хорошего от этих нововведений я не ожидаю.

Фото: Depositphotos