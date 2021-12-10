Мнение эксперта
главный редактор журнала «За рулем»:
— Если невозможно бороться с безобразием, а безобразием у нас считается любая переделка транспортных средств, то нужно его возглавить и им рулить. А раз так, то можно диктовать и условия. Было очевидно, что цены пойдут вверх. Удивление вызывает лишь то, как быстро стали появляться новые идеи. Нововведения приведут к росту цен на услуги посредников, которые есть и сейчас.
То есть, условно говоря, в одно окно ты пришел, дал деньги, оформил документы и получил разрешение. Например,взять оформление установки газобаллонного оборудования. Сейчас экспертиза, протокол, техосмотр, внесение изменений в документы — это несколько дней жизни и 10–20 тыс. рублей. Значит, услуги станут дороже. По итогам 2021 года заказы на оснащение автомобилей ГБО сократились в 10–15 раз, в том числе по причинам бумажной волокиты. Если к этому мы будем иметь еще и увеличение стоимости процедуры, заказы упадут еще больше.
Как это коррелирует с государственными планами увеличить количество автомобилей на газе, непонятно. Фактически отпадает нужда расширять сеть газовых заправок, поскольку даже действующие сейчас недозагружены. С одной стороны, мы говорим — давайте развивать использование авто на газе, у нас газа много, это одна из наших альтернатив электромобилям, а с другой — закручиваем гайки так, чтобы у людей вообще не возникало желания заниматься установкой ГБО. Уже не говоря о том, что сам газ подорожал почти в два раза и практически догнал бензин. Так что ничего хорошего от этих нововведений я не ожидаю.
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