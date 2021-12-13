В 2022-м наш авторынок ждет падение продаж — журнал За рулем

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В 2022-м наш авторынок ждет падение продаж

Рост рынка ожидается только в оптимистичном сценарии — плюс 1,87%. В базовом и в пессимистичном рынок будет ниже, чем в 2021 году, —1,28% и —2,59% соответственно.

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Прогноз рынка новых легковых автомобилей до 2026 года подготовило агентство Russian Automotive Market Research. При подготовке прогноза на следующий год учитывались следующие факторы:

  • прогнозируемый до середины 2022 года дефицит автомобилей
  • длинные сроки поставок
  • существенный рост цен на автомобили в 2021 году
  • ожидаемый рост цен в 2022 году
  • неясная в перспективе ключевая ставка
  • вероятность локдаунов
  • санкции и т.д.

Все это может привести к тому, что часть покупателей откажется от приобретения нового автомобиля в краткосрочном периоде. Также учитывались и другие факторы.

В 2022-м наш авторынок ждет падение продаж

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Russian Automotive Market Research прогнозирует, что в базовом сценарии продажи в 2022 году составят 1 479 000 легковых машин и в оптимистичном — 1 531 000 машин, в пессимистичном — окажутся в районе 1 440 000 штук. Похожим образом оценил продажи и «Автостат». По прогнозу «Автостата», падение продаж в 2022 году будет еще более резким — по базовому сценарию рынок упадет на 3%, по пессимистичному — на 11%, оптимистичный прогноз — рост на 5%.

Восстанавливаться авторынок (по базовому сценарию) начнет не раньше 2024 года.

Фото: Depositphotos

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