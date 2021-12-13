В 2022-м наш авторынок ждет падение продаж

Прогноз рынка новых легковых автомобилей до 2026 года подготовило агентство Russian Automotive Market Research. При подготовке прогноза на следующий год учитывались следующие факторы:
- прогнозируемый до середины 2022 года дефицит автомобилей
- длинные сроки поставок
- существенный рост цен на автомобили в 2021 году
- ожидаемый рост цен в 2022 году
- неясная в перспективе ключевая ставка
- вероятность локдаунов
- санкции и т.д.
Все это может привести к тому, что часть покупателей откажется от приобретения нового автомобиля в краткосрочном периоде. Также учитывались и другие факторы.
Russian Automotive Market Research прогнозирует, что в базовом сценарии продажи в 2022 году составят 1 479 000 легковых машин и в оптимистичном — 1 531 000 машин, в пессимистичном — окажутся в районе 1 440 000 штук. Похожим образом оценил продажи и «Автостат». По прогнозу «Автостата», падение продаж в 2022 году будет еще более резким — по базовому сценарию рынок упадет на 3%, по пессимистичному — на 11%, оптимистичный прогноз — рост на 5%.
Восстанавливаться авторынок (по базовому сценарию) начнет не раньше 2024 года.
- Ценовой беспредел на авторынке — это надолго? У «За рулем» есть свое мнение.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен
Фото: Depositphotos