Duster Extreme — новая версия. А что по сути? — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Duster Extreme - новая версия. А что по сути?

Этот недорогой кроссовер популярен не только у нас, но и в Европе. И когда спадает волна интереса, производитель пытается оживить его вот такими нехитрыми действиями.

Материалы по теме
Renault Duster из России поедет в страны СНГ

В Европе стартовали предзаказы на специальную версию Dacia Duster Extreme. Автомобиль позиционируется как новинка, но что его отличает от тех моделей, что уже есть на рынке?

По заверению производителя, кроссовер отличается от своих сестринских версий многочисленными элементами комфорта и оригинальным внешним видом.

Материалы по теме
Когда помогать запрещает... закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Есть новое решение!Штрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

Duster Extreme — новая версия. А что по сути?

Специальная серия графитно-серого цвета зарезервирована исключительно до лета 2022 года. Новое лакокрасочное покрытие дополнено оранжевыми элементами дизайна на наружных зеркалах и решетке радиатора, а также подобранными по цвету логотипами Duster на рейлингах и задней двери. Если не нравится серый цвет, Duster Extreme также доступен в перламутрово-черном, арктическом белом, оранжевом и синем, а также в сочетании с оранжевыми контрастными элементами. Также для всех версий предлагаются черные 17-дюймовые легкосплавные диски.

Duster Extreme — новая версия. А что по сути?

Спецверсия Extreme базируется на топовой комплектации Prestige (в России не представлена) и дополняет ее такими функциями, как громкая связь с ключом-картой и подогрев передних сидений. Кроме того, темная комбинированная обивка (ткань-текстиль-кожа) имеет в этой версии контрастную прострочку оранжевого цвета. Двери, вентиляционные отверстия и центральная консоль также украшены оранжевыми вставками.

Duster Extreme — новая версия. А что по сути?

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Стартовая цена битопливного автомобиля с мотором TCe 100 ECO-G LPG составляет, например, в Германии 17 950 евро (1,5 млн рублей). Соответствующая базовая модель Duster Prestige стоит от 16 790 евро (1,4 млн рублей).

Таким образом, Dacia добавляет Дастеру новый цвет, оранжевые вставки, немного расширяет список оборудования — и спецверсия Extreme готова.

Фото: Depositphotos

Duster Extreme — новая версия. А что по сути?

Этот недорогой кроссовер популярен не только у нас, но и в Европе. И когда спадает волна интереса, производитель пытается оживить его вот такими нехитрыми действиями.

Duster Extreme — новая версия. А что по сути? — фото 1302435Duster Extreme — новая версия. А что по сути? — фото 1302434Duster Extreme — новая версия. А что по сути? — фото 1302433Duster Extreme — новая версия. А что по сути?
Duster Extreme — новая версия. А что по сути?

Этот недорогой кроссовер популярен не только у нас, но и в Европе. И когда спадает волна интереса, производитель пытается оживить его вот такими нехитрыми действиями.

Duster Extreme — новая версия. А что по сути? — фото 1302434Duster Extreme — новая версия. А что по сути? — фото 1302433Duster Extreme — новая версия. А что по сути? — фото 1302435Duster Extreme — новая версия. А что по сути?
Наше новое видео
Как понять, что тормозные колодки (и диски) пора менять
Новый Range Rover: такой консерватизм вам понравится!
Лада Веста из парка «За рулем»: отвечаем на вопросы читателей (+ видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров1060Количество комментариев1
Оцените материал
0:0

Отзывы о Renault Duster (24)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

У жены дастер и она довольна, неприхотливый авто, с приятными опциями в новом исполнении

Недостатки:

Шумновато, будем делать шумку

Комментарий:

в целом довольны покупкой, была бы дешевле, было бы вообще супер

Написать отзыв

Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: