Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото — журнал За рулем

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Новый УАЗ Хантер станет китайским - первые фото

Основой для нового российского внедорожника станет автомобиль Great Wall.

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Фотографии нового УАЗа Хантера появились в сообществе Russian Special Vehicles RU IT в Facebook. Заключить соглашение с иностранным производителем пришлось потому, что УАЗ затрудняется самостоятельно создавать новое поколение автомобиля с нуля. Это большие затраты, окупаемость которых под вопросом.

Чтобы узнаваться, как УАЗ, внедорожник сохранит круглые фары и характерную решетку радиатора. В салоне никаких намеков на прежний Хантер не будет.

Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото

Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото

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Внедорожник получит 8-ступенчатый автомат, центральную, переднюю и заднюю блокировки дифференциалов, а также турбомотор Great Wall объемом 2 литра, потребляющий 8–9 литров на 100 км.

Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото

Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото

В продаже новый Хантер может появиться в конце 2022 года, либо в начале 2023-го по цене около 2,4 млн рублей.

Фото: Russian Special Vehicles RU IT

Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото

Основой для нового российского внедорожника станет автомобиль Great Wall.

Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото — фото 1303399Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото — фото 1303398Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото — фото 1303397Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото — фото 1303400Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото
Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото

Основой для нового российского внедорожника станет автомобиль Great Wall.

Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото — фото 1303399Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото — фото 1303397Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото — фото 1303398Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото — фото 1303400Новый УАЗ Хантер станет китайским — первые фото
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

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