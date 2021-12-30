Минпромторг рассказал о ценах на авто в 2022 году

Ожидается замедление темпов роста цен на автомобили, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

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«Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся», — передает ТАСС слова Дениса Мантурова.

Ранее источник в Минпромторге рассказал, что цены на автомобили будут зависеть от стоимости металлопроката, автомобильных чипов и все дорожающей логистики. Подешеветь и увеличить долю рынка смогут машины с высокой степенью локализации. Также в Минпромторге обсуждалась тема ограничения 10 процентами наценки официальных дилеров, в том числе в период максимального спроса.

Однако потом глава Минпромторга заявил, что нормативно закреплять ограничения по наценкам на новые авто для дилеров не планируют, но участникам рынка все же придется договариваться, проблема с ценами есть.

В ноябре продажи новых легковых автомобилей и LCV, согласно АЕБ, снизились на 20,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составили 125,466 тыс. штук.