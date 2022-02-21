Кофе сделал бензин дешевле на 1 рубль

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Пользуясь новым сервисом в мобильном приложении, приверженцам онлайн-оплаты можно заправиться со скидкой в 1 рубль по акции «Выгодно вместе». Для этого необходимо приобрести от 30 литров топлива и кофе в одном чеке. Акция продлится до конца марта.
«Специально для тех, кто предпочитает бесконтактную оплату, купить кофе теперь можно через приложение „АЗС „Газпромнефть“, — объяснили „За рулем“ в сети АЗС „Газпромнефть“. При этом способ оплаты можно выбирать: банковская карта, Apple Pay или G-Pay, а также бонусами программы лояльности „Нам по пути“.
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Сеть «Газпромнефть» в шестой раз стала лауреатом премии «Качество обслуживания и права потребителей», фирменный кофе отмечен в номинации «Выбор потребителей», а цифровые сервисы сети — в номинации «Розничные услуги».
- А еще АЗС «Газпромнефть» открывает в России все новые интерактивные заправки.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: АЗС «Газпромнефть»