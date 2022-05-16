Появились российские тормозные колодки для иномарок

Они предназначены для многих моделей Hyundai, Kia и Renault, отличаются высоким качеством и умеренной ценой.

Материалы по теме Правительство запретило вывозить из страны машины и запчасти

Тормозные колодки — один из самых важных расходников, влияющих на безопасность автомобиля. Поэтому с их заменой нельзя затягивать. Нередко автомобилистам приходится это делать из-за дороговизны колодок. Либо они рискуют, покупая дешевый товар.

Колодки низкого качества могут оказаться слишком мягкими и быстро истираться. В результате автомобилисты переплачивают за них. И наоборот, слишком жесткие колодки могут испортить тормозной диск, и тогда придется выложить гораздо большую сумму денег. Но это еще не все аспекты, на которые следует обратить внимание при подборе колодок.

Например, колодки должны плотно прилегать к тормозному диску и стираться равномерно. Кроме того, они не должны шуметь, а отслоение рабочей поверхности от металлической основы недопустимо.

Передние тормозные колодки для автомобилей Hyundai i20 PB, i30 FD, ix35 LM, Tucson JM и Kia cee`d ED, Rio II JB, Sportage JE/SL Передние тормозные колодки для автомобилей Renault Logan II, Sandero II, MCV II, Clio IV, Symbol II/III и Twingo III

Проведя множество тестов тормозных колодок с использованием специального оборудования, эксперты «За рулем» определили, какими должны быть правильные тормозные колодки. Пользуясь этими знаниями, Торговый дом «За рулем» выпустил в продажу передние тормозные колодки, которые соответствуют всем требованиям надежности и безопасности, но при этом имеют умеренную стоимость.

В Торговом доме «За рулем» всегда в наличии передние тормозные колодки для автомобилей Hyundai i20 PB, i30 FD, ix35 LM, Tucson JM, а также для Kia cee`d ED, Rio II JB, Sportage JE/SL и для Renault Logan II, Sandero II, MCV II, Clio IV, Symbol II/III и Twingo III. Также купить эти колодки можно в магазинах-партнерах.

Фото: «За рулем», Benjamin Klaver / Unsplash