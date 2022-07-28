В июне производство автомобилей в России стало восстанавливаться

Легковых машин, грузовиков, автобусов в июне выпущено больше, чем в мае текущего года, однако до прошлогодних показателей выпуск пока недотягивает.

Производство легковых автомобилей в РФ в июне текущего года выросло более чем в 3,5 раза по сравнению с маем — до 13 тыс. штук, однако в годовом выражении спад составил 89%, сообщают РИА Новости со ссылкой на Росстат. В июне этого года выпущено 13,42 тыс. легковых авто, в июне прошлого — 123 тысячи.

За шесть месяцев этого года в России выпустили 281 тыс. легковых автомобилей, за первое полугодие прошлого — 736 тыс. шт., спад составил 61,8%.

Грузовиков в июне произвели 10,3 тыс. — минус 40% к июню прошлого года, но на 36,5% больше, чем в мае этого. За шесть месяцев производство сократилось на 17,7% относительно прошлого года и составило 70,4 тыс. машин.

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Автобусов массой до 5 тонн в июне произведено на 43,1% меньше, год к году, до 1,3 тыс. штук, но в 4 раза больше, чем в мае текущего года. Всего выпущено 5,3 тыс. штук.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания в июне сократился на 56,4%, по сравнению с июнем прошлого года, но относительно мая текущего года производство выросло на 15,2%.

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