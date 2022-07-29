Нам рассказали, кто будет отвечать за российское производство автокресел

Завод, который простаивает из-за ухода иностранных компаний, обрел нового владельца

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Речь о производстве, которое расположено в Ульяновске. Им владела турецкая компания Matur — один и крупнейших мировых производителей автомобильных сидений. Производство остановились после того, как в России прекратили сборку моделей Renault и Lada XRAY.

Теперь производство выкупает тольяттинская компания «ТПВ Рус». Об этом сообщает портал Волга-Ньюс. В сообщении также говорится, что новый хозяин не собирается перезапускать завод на том же месте. Однако все оборудование продолжит работать по назначению. Только его переместят на площадки в Сызрани и Тольятти.

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В Ульяновске завод работал в 2016 года. Его производственные мощности рассчитаны на 150 тысяч комплектов в год. В пресс-службе «ТПВ Рус» пояснили, что дополнительное оборудование позволит компании нарастить объемы производства. Теперь в год вместо 300 тысяч будет производиться до 450 тысяч автомобильных сидений.

В настоящее время «ТПВ Рус» является основным поставщиком комплектов автомобильных сидений для автомобилей Lada Granta и Niva. Приобретение мощностей ульяновского завода, отметили представители производства, позволит получить новые технологические возможности. Их будут использовать для генерального партнера — АВТОВАЗа.