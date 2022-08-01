Эту схему мошенники проворачивают на улицах с круговым движением. Такие есть в каждом городе.

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Автомобильные мошенники стали использовать для дорожных подстав праворульные автомобили. Об этом рассказали в страховой компании «Ренессанс страхование».

В качестве места проведения махинации выбирают проезжую часть с круговым движением. Жертвами в нескольких случаях становились автомобили официального такси, которые гарантированно имеют страховку. Однако обычные гражданские автомобили тоже попадались. Поэтому эксперты предполагают, что у мошенников есть доступ к нелегальным базам. Там они могут проверить наличие страхового полиса у конкретного авто.

Но для того чтобы произошло ДТП, одного только знания о наличии или отсутствии страховки недостаточно. Здесь мошенникам на руку играет невнимательность автолюбителей. Злоумышленники пользуются моментом, когда водитель смотрит налево, пропуская транспорт, у которого преимущество. В это время автомобиль, который двигается впереди, резко тормозит — и происходит авария. Чаще всего от таких подстав страдают водители в Красноярске и Владивостоке.

«Необходимо строго соблюдать ПДД и быть внимательным при перестроении. Если правила гласят, что поворот направо осуществляется из крайней правой полосы, то не надо поворачивать из второй или даже третьей полосы с мыслью „авось проскочу, авось пропустят“», — советует Сергей Демидов, управляющий директор по автострахованию СК «Ренессанс страхование» .

С целью осуществить схем мошенники садятся за руль относительно недорогих автомобилей. В большинстве случаев фигурируют праворульные машины японского производства. Это могут быть, например, Nissan или Daihatsu. Однако ремонт и восстановление таких машин обычно становится затратным. В результате злоумышленники получают от страховых компаний до 400 тысяч рублей за каждый случай.

Эксперты отмечают, что одна и та же машина может использоваться в преступной схеме несколько раз. А восстанавливают ее самостоятельно при помощи запчастей от других авто. Такой ремонт обходится дешевле. В результате у мошенников на руках может оставаться почти три четверти от страховой выплаты.

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