Об основных пунктах грядущего изменения в законодательстве рассказали в рамках стратегической сессии «Разработка законопроекта о такси: финальный раунд» в рамках X Международного евразийского форума «ТАКСИ» (МЕФТ).
Часть нововведений будет касаться непосредственно водителей и пассажиров.
Так, минимальный тариф на перевозку пассажиров предложили установить для городов федерального значения и прилегающих регионов. Для остальных субъектов РФ конкретную сумму пока называть не планируют.
Однако эксперты считают, что четкие ориентиры по тарифам создать все же необходимо.
Также поступило предложение добавить в законопроект нормы по страхованию ответственности перевозчика.
Учтут в законе и вопросы безопасности пассажиров. Так, субъекты РФ смогут самостоятельно решать, насколько хорошо водитель должен знать город, чтобы работать в такси. На основе этого будут формировать список требований к аттестации. В то же время расширят перечень оснований, по которым водитель может быть не допущен к вождению.
Закон уже сформирован и внесен на рассмотрение в Госдуму. Однако опубликованная редакция еще не финальная. Эксперты отметили, что по итогам дискуссии на международном форуме в документ внесут ряд поправок.
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