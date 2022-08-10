Пошлины на ввоз машин сократят в два раза

Ввоз автомобилей из других стран растет. В связи с этим в Госдуме разработали законопроект «О временном порядке возмещения таможенных пошлин», предусматривающий льготы для некоторых категорий граждан.
«После выпуска транспортного средства в обращение уплаченные при таможенном декларировании колесного транспортного средства таможенные пошлины, подлежащие уплате в отношении колесных транспортных средств, в размере 50% являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета», — цитируют «Известия» законопроект.
Вернуть половину уплаченных пошлин смогут родители или усыновители в многодетных семьях и ветераны боевых действий, в том числе участвующие в спецоперации на территориях Луганской и Донецкой народных республик.
При этом, чтобы не было злоупотреблений, воспользоваться льготой люди смогут только один раз.
Закон «О временном порядке возмещения таможенных пошлин» вступит в силу с 1 января 2023 года. Действие его закончится ровно через год, если правительством не будет принято решение о продлении его действия (что вполне возможно).
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС