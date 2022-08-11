Штраф 1 миллион за легкое ДТП. Вот что натворил водитель

Похожие аварии в крупных городах происходят регулярно.

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Об аварии, за которую водителю пришлось заплатить больше 900 тысяч рублей, рассказали в столичном Дептрансе. Виновником инцидента стал водитель Daewoo Matiz. Он не предоставил преимущество трамваю и допустил столкновение на путях в центре Москвы.

Серьезных повреждений ни автомобиль, ни тем более трамвай, не получили. Но из-за ДТП движение по четырем маршрутам остановилось примерно на полчаса. Поэтому сумма штрафа рассчитывается вовсе не из затрат на ремонт.

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При составлении заявления в суд юристы учли убытки, понесенные из-за отмененных рейсов. Посчитали длину маршрутов и количество пассажиров, которые могли бы по ним поехать.

Также в сообщении говорится, что в 90% случаев в ДТП с трамваями виноваты именно водители. И возмещение убытков — постоянная практика в таких ситуациях.

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