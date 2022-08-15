Россия и Белоруссия: три новых проекта в области автопрома

Продукция будет востребована в обеих странах, уверены авторы инициативы. Всего планируется 14 совместных проектов по импортозамещению.

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Белоруссия и Россия начали реализацию трех совместных проектов, связанных с производством компонентов для автомобильной промышленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью премьер-министра РБ Романа Головченко телеканалу «Беларусь-1». Ключевой особенностью проектов является то, что продукция будет востребована как у белорусских, так и у российских производителей, отметил Головченко.

Уточняется, что первый проект связан с производством светового оборудования для автомобилей. На базе одного из предприятий в Руденске (Минская область) будет создано производство современной светодиодной оптики для всех видов транспортных средств, заявил белорусский премьер.

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Второй проект — производство тормозных систем. А третий — кольцераскатное производство на базе одного из предприятий БЕЛАЗа в Оршанском районе.

Сообщается также, что всего в программе совместных действий двух государств значится 14 проектов в сфере импортозамещения.

А в Тольятти будут делать автокомпоненты из пластика, причем не только для АВТОВАЗа.

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Фото: АВТОВАЗ