Этот военный внедорожник на днях сменил поколение и стал в разы брутальнее.

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11 лет назад Paramount Marauder был испытан Ричардом Хаммондом (17-й сезон Top Gear). Сегодня же выпускающая внедорожник компания объявила о выпуске Marauder Mark 2.

Машина получила противоминную и баллистическую защиту, а также двухслойный монококовый корпус.

Кроме того, теперь внедорожник будут выпускать в конфигурациях с левым и правым рулем, причем на одной производственной линии. Более того, его можно переоборудовать из леворульного в праворульный менее чем за два часа.

Marauder Mark 2 стал удобнее и даже комфортнее, заявляет исполнительный директор Paramount Land Systems Деон Гроблер. Это снизит утомляемость водителя и экипажа, говорит он.

Сегодня Paramount Marauder (предыдущее поколение машины) стоит на вооружении стран Африки, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Он может эксплуатироваться при температурах —20 до +50 градусов по Цельсию. Его также можно легко транспортировать по воздуху. Например, вертолетом Chinook.

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Фото, видео: Paramount Land Systems