В России светофорам добавят секций — журнал За рулем

В России светофорам добавят секций

И закрепят это в ПДД.

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Возможность применения информационных световых секций на светофорах планируют закрепить в Правилах дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Минтранс России уже подготовил соответствующий проект постановления Правительства РФ.

Сейчас такие секции применяются в экспериментальных целях Центром организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) на территории столицы.

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В России светофорам добавят секций

В настоящее время применение информационных секций возможно в соответствии с пунктом 7.4.12 ГОСТ Р 52289–2019. Предусматривается, что информационные световые секции устанавливаются непосредственно под транспортным светофором. По его разрешающему сигналу допустимо пересечение дороги поворачивающими автомобилями и пешеходами.

В России светофорам добавят секций

«Дополнительных требований к участникам дорожного движения такие секции не устанавливают, а напоминают водителям об обязанности уступить дорогу пешеходам в соответствии с п. 13.1 правил дорожного движения и применяются в качестве дополнительного источника информации».

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Светофоры с дополнительными информационными секциями появятся во многих регионах страны. Их установка зависит от выбора владельцами дорог способов организации дорожного движения на конкретных регулируемых пересечениях.

Фото: transport.mos.ru

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