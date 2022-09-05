В России ужесточат требования при получении прав одной категории — журнал За рулем

В России ужесточат требования при получении прав одной категории

Накопилось много вопросов к качеству управления водителями таким транспортом. Статистика говорит о том, что необходимо скорректировать закон, чтобы навести тут порядок.

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Госдума в сентябре ужесточит требования для оформления водительских прав категории D, их можно будет получить только имея стаж категории B или C. Как выяснили «Известия», депутаты планируют принять этот правительственный законопроект в приоритетном порядке.

Большинство фракций готовы поддержать эту инициативу — только в 2021 году водители автобусов совершили свыше 3 тыс. ДТП. В них погибли 166 и ранены 5325 человек, при этом число погибших увеличилось на 3,1%», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, строже начнут относиться к людям, которые ранее управляли транспортом в пьяном виде, а также к владельцам иностранных прав.

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Напомним, категория D позволяет управлять пассажирскими видами транспорта с числом мест от девяти и более (то есть речь идет об автобусах и маршрутках). Согласно новым предложениям, получить ее можно будет только в том случае, если человек владеет другими категориями и имеет стаж вождения не менее 12 месяцев.

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Сейчас для получения прав категории D не требуется общий стаж категорий В и С, а нужен только возраст от 21 года, отсутствие медицинских противопоказаний, успешная подготовка в автошколе. Впрочем, многие автошколы и сейчас отказываются принимать на обучение людей, которые не получили права B или C, хотя в законодательстве такого требования нет.



Фото:ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

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