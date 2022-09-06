Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте!

ГУП «Мосгортранс» — крупнейший в Европе оператор городского наземного транспорта. Большой компании требуется много сотрудников. Чтобы их найти, Мосгортранс регулярно проводит Дни открытых дверей.

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Очередной День открытых дверей состоялся 3 сентября в филиале «Южный». Этот филиал обеспечивает работу автобусных маршрутов в четырех округах столицы — в южной, юго-западной, юго-восточной и центральной частях города. Парк на Каширском шоссе рассчитан на 400 автобусов.

Чтобы познакомить посетителей с перспективной техникой, на демонстрационную площадку привезли электробус КАМАЗ-6282. Такие электробусы эксплуатируются в столице с 2018 года и, как утверждают представители Мосгортранса, демонстрируют высокую надежность.

Пока же в парке служат, в основном, такие машины, как ЛиА3–4292, 5292 и 6213, также достаточно надежные и удобные для пассажиров и водителей. Посетители знакомились с устройством современных городских автобусов, общались с их водителями. Отдельный стенд был посвящен пожарной безопасности. Всякий желающий мог научиться обращению с огнетушителем и примерить каску пожарного. Такими желающими оказывались, как правило, мальчишки, пришедшие на День открытых дверей с родителями или небольшими компаниями. В этот день в парк пускали всех без исключения.

Посетителей группами по 10–15 человек водили на экскурсию по парку, показывая административное здание с диспетчерским центром и кабинетом предрейсового медосмотра водителей. Здесь можно было пройти ту же проверку, что ежедневно проходят водители перед выходом на рейс: измерить давление и частоту пульса, подуть в алкотестер…

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В технической зоне показывали, как обслуживается система кондиционирования автобуса и меняется патрубок системы охлаждения в рамках ТО. Техобслуживание автобусы проходят раз в 15 000 км — притом что ежемесячный пробег составляет 7000 — 10 000 км. Таких пробегов нет даже у такси.

Парк огромен. И тем более удивляет его чистота (говорят, порядок здесь не наводили специально к Дню открытых дверей, а поддерживают постоянно), а также то, что в парке есть действующие библиотека, отлично оборудованный тренажерный зал, большой зал для футбола и баскетбола и даже танцевальный зал! Здесь работают и женщины (и диспетчерами, и даже водителями).

На День открытых дверей Мосгортранса пришло более 500 человек, и треть (едва ли не каждый взрослый посетитель) подали заявки на трудоустройство. Водителям обещают заработную плату в диапазоне 80 000 — 130 000 рублей. Работа тяжелая, берут не всех, и не все прошедшие отбор остаются. Но она нужна постоянно растущему городу.

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