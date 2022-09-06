Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — журнал За рулем

Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте!

ГУП «Мосгортранс» — крупнейший в Европе оператор городского наземного транспорта. Большой компании требуется много сотрудников. Чтобы их найти, Мосгортранс регулярно проводит Дни открытых дверей.

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Очередной День открытых дверей состоялся 3 сентября в филиале «Южный». Этот филиал обеспечивает работу автобусных маршрутов в четырех округах столицы — в южной, юго-западной, юго-восточной и центральной частях города. Парк на Каширском шоссе рассчитан на 400 автобусов.

Чтобы познакомить посетителей с перспективной техникой, на демонстрационную площадку привезли электробус КАМАЗ-6282. Такие электробусы эксплуатируются в столице с 2018 года и, как утверждают представители Мосгортранса, демонстрируют высокую надежность.

Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте!

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Пока же в парке служат, в основном, такие машины, как ЛиА3–4292, 5292 и 6213, также достаточно надежные и удобные для пассажиров и водителей. Посетители знакомились с устройством современных городских автобусов, общались с их водителями. Отдельный стенд был посвящен пожарной безопасности. Всякий желающий мог научиться обращению с огнетушителем и примерить каску пожарного. Такими желающими оказывались, как правило, мальчишки, пришедшие на День открытых дверей с родителями или небольшими компаниями. В этот день в парк пускали всех без исключения.

Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте!

Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте!

Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте!

Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте!

Посетителей группами по 10–15 человек водили на экскурсию по парку, показывая административное здание с диспетчерским центром и кабинетом предрейсового медосмотра водителей. Здесь можно было пройти ту же проверку, что ежедневно проходят водители перед выходом на рейс: измерить давление и частоту пульса, подуть в алкотестер…

Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте!

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В технической зоне показывали, как обслуживается система кондиционирования автобуса и меняется патрубок системы охлаждения в рамках ТО. Техобслуживание автобусы проходят раз в 15 000 км — притом что ежемесячный пробег составляет 7000 — 10 000 км. Таких пробегов нет даже у такси.

Парк огромен. И тем более удивляет его чистота (говорят, порядок здесь не наводили специально к Дню открытых дверей, а поддерживают постоянно), а также то, что в парке есть действующие библиотека, отлично оборудованный тренажерный зал, большой зал для футбола и баскетбола и даже танцевальный зал! Здесь работают и женщины (и диспетчерами, и даже водителями).

На День открытых дверей Мосгортранса пришло более 500 человек, и треть (едва ли не каждый взрослый посетитель) подали заявки на трудоустройство. Водителям обещают заработную плату в диапазоне 80 000 — 130 000 рублей. Работа тяжелая, берут не всех, и не все прошедшие отбор остаются. Но она нужна постоянно растущему городу.

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Фото: Дептранс Москвы

Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте!

ГУП «Мосгортранс» — крупнейший в Европе оператор городского наземного транспорта. Большой компании требуется много сотрудников. Чтобы их найти, Мосгортранс регулярно проводит Дни открытых дверей.

Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — фото 1358081Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — фото 1358082Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — фото 1358083Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — фото 1358077Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — фото 1358078Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — фото 1358079Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте!
Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте!

ГУП «Мосгортранс» — крупнейший в Европе оператор городского наземного транспорта. Большой компании требуется много сотрудников. Чтобы их найти, Мосгортранс регулярно проводит Дни открытых дверей.

Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — фото 1358082Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — фото 1358077Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — фото 1358079Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — фото 1358078Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — фото 1358083Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте! — фото 1358081Мечтали сесть за руль автобуса? Дерзайте!
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