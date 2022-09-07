Новый VW Tiguan - первые фото

Камуфляж подобран так, чтобы вы поверили, будто это нынешнее поколение кроссовера.

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Volkswagen Tiguan третьего поколения впервые попал в объективы во время дорожных испытаний. Кажется, автомобиль стал больше по сравнению с нынешним поколением. Либо это версия Allspace с немного удлиненной колесной базой. Пока неизвестно, будет ли у нового поколения два варианта колесной базы, либо останется только удлиненная.

На снимках также видны наклейки вокруг фар, меняющие их очертание, а панели кузова больше не отличаются четкими линиями штамповки — они стали мягче и плавнее. Кроме того, дверные ручки, кажется, установлены немного ниже, чем раньше.

Заглянув под задний бампер, мы видим основной глушитель выхлопной системы. То есть, это пока еще не электромобиль. Но у кроссовера будут турбированные моторы небольшого объема, о чем говорит широкий воздухозаборник, пропускающий как можно больше воздуха для их лучшего охлаждения.

Экран информационно-развлекательной системы теперь будет торчать над центральной консолью, а не монтироваться в нее полностью, как сейчас. Также есть намек на цифровую панель приборов, как у ID.4.

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VW не намерен прекращать выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2033–2035 годов, о чем заявлял директор по продажам Volkswagen Клаус Целлмер. Кроссоверы Tiguan будут оснащаться и бензиновыми, и дизельными двигателями. Также будет предлагаться подключаемый гибрид.

Ожидается, что VW Tiguan нового поколения поступит в продажу в 2024 году.

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