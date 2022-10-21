Мобилизованных кузбассовцев освободили от уплаты транспортного налога — журнал За рулем

Мобилизованных кузбассовцев освободили от уплаты транспортного налога

Соответствующие изменения внесены в региональный закон.

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Кузбасс стал первым регионом России, где призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации освободили от уплаты транспортного налога на два года. В региональный закон «О транспортном налоге» уже внесены изменения, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Поправки предусматривают, что контрактники и добровольцы смогут не платить транспортный налог за 2021 и 2022 годы на все виды транспорта.

«Отмена транспортного налога — еще одна региональная мера поддержки для мобилизованных, контрактников и их семей. Получить льготу будет легко без лишней бюрократии», — цитирует главу региона пресс-служба правительства.

Фото: ТАСС, depositphotos.com

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