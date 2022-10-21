15 вещей, которые нужно успеть сделать до холодов — журнал За рулем

15 вещей, которые нужно успеть сделать до холодов

Гололед, морозы, сугробы и дорожные реагенты — совсем скоро они станут нашими каждодневными спутниками.

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В холодное время года машина эксплуатируется в куда более жестких условиях, чем летом. Помочь узлам и агрегатам успешно преодолеть холода призваны советы специалистов онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру. Что нужно сделать, помимо смены шин?

Проверить

  • Стеклоочистители — щетки не должны оставлять разводов
  • Жидкости — моторное масло (поменять, если прошло больше 8 тысяч км), антифриз, зимняя омывайка.
  • Уплотнители (силиконовая смазка) и замки (водоотталкивающий аэрозоль)

Профилактика

  • Покрасить поцарапанные элементы
  • Сделать антикор
  • Проверить стекла на сколы и трещины (обработка составом на основе эпоксидки)
  • Прокачка системы отопления
  • Проверить аккумулятор
  • Провести диагностику ходовой части

Купить

  • Щетку для кузова и скребок для стекол
  • «Динамический» трос
  • Лопату
  • Клеммы-«крокодилы»
  • Автохимию — аэрозоль для замков, смазка WD-40, средство от запотевания стекол

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