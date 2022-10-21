15 вещей, которые нужно успеть сделать до холодов

Гололед, морозы, сугробы и дорожные реагенты — совсем скоро они станут нашими каждодневными спутниками.

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В холодное время года машина эксплуатируется в куда более жестких условиях, чем летом. Помочь узлам и агрегатам успешно преодолеть холода призваны советы специалистов онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру. Что нужно сделать, помимо смены шин?

Проверить

Стеклоочистители — щетки не должны оставлять разводов

Жидкости — моторное масло (поменять, если прошло больше 8 тысяч км), антифриз, зимняя омывайка.

Уплотнители (силиконовая смазка) и замки (водоотталкивающий аэрозоль)

Профилактика

Покрасить поцарапанные элементы

Сделать антикор

Проверить стекла на сколы и трещины (обработка составом на основе эпоксидки)

Прокачка системы отопления

Проверить аккумулятор

Провести диагностику ходовой части

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