15 вещей, которые нужно успеть сделать до холодов

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В холодное время года машина эксплуатируется в куда более жестких условиях, чем летом. Помочь узлам и агрегатам успешно преодолеть холода призваны советы специалистов онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру. Что нужно сделать, помимо смены шин?
Проверить
- Стеклоочистители — щетки не должны оставлять разводов
- Жидкости — моторное масло (поменять, если прошло больше 8 тысяч км), антифриз, зимняя омывайка.
- Уплотнители (силиконовая смазка) и замки (водоотталкивающий аэрозоль)
Профилактика
- Покрасить поцарапанные элементы
- Сделать антикор
- Проверить стекла на сколы и трещины (обработка составом на основе эпоксидки)
- Прокачка системы отопления
- Проверить аккумулятор
- Провести диагностику ходовой части
Купить
- Щетку для кузова и скребок для стекол
- «Динамический» трос
- Лопату
- Клеммы-«крокодилы»
- Автохимию — аэрозоль для замков, смазка WD-40, средство от запотевания стекол