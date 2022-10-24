На КАМАЗе освоили важную деталь нового газового двигателя

Выпускной коллектор из жаропрочного чугуна приблизил перспективный мотор к серийному производству.

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КАМАЗ осваивает серийное производство двигателей, работающих на природном газе. Тут есть своя специфика — например, выпускные коллекторы должны иметь особую жаропрочность, и поэтому изготавливаются не из обычного чугуна, как применяемые в дизельных моторах, а из чугуна с добавлением молибдена, сообщает пресс-служба предприятия.

Прежде литейщики завода уже имели дело с этим сплавом в рамках пробных партий, но серийное производство — дело другое: для жаропрочного чугуна нужна отдельная печь, а это 20 тонн металла за один раз. Первые отливки уже отправлены с литейного завода на завод двигателей, получили положительную оценку и переданы на обработку.

Фото: vk.com/lz_official_group