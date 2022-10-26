От ОСАГО можно отказаться досрочно: кто этим может воспользоваться

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Право досрочно расторгнуть договор ОСАГО предоставлено мобилизованным. Для этого самому военнослужащему или его представителю по нотариальной доверенности надо обратиться в свою страховую компанию с соответствующим заявлением.
Согласно проекту указания Банка России, за неиспользованный период будет произведен возврат части стоимости полиса.
Заявление можно будет подать как в офисе страховой компании, так и онлайн — через личный кабинет на ее сайте — вне зависимости от того, каким образом ранее был приобретен полис.
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Фото: depositphotos.com, «За рулем»