От ОСАГО можно отказаться досрочно: кто этим может воспользоваться

Центральный банк опубликовал новый документ.

Право досрочно расторгнуть договор ОСАГО предоставлено мобилизованным. Для этого самому военнослужащему или его представителю по нотариальной доверенности надо обратиться в свою страховую компанию с соответствующим заявлением.

Согласно проекту указания Банка России, за неиспользованный период будет произведен возврат части стоимости полиса.

Заявление можно будет подать как в офисе страховой компании, так и онлайн — через личный кабинет на ее сайте — вне зависимости от того, каким образом ранее был приобретен полис.

Фото: depositphotos.com, «За рулем»